«Лейкерс» пополнили состав именитым ветераном НБА
Атакующий защитник Уэсли Мэттьюз подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.
Соглашение рассчитано на один год, за который 34-летний Мэттьюз заработает $ 3,6 млн. Прошлый сезон Мэттьюз провёл в «Милуоки», где набирал в среднем 7,4 очка, 2,5 подбора и 1,4 передачи. «Лос-Анджелес» подписал атакующего защитника в качестве замены Дэнни Грина, обмен которого на разыгрывающего Денниса Шрёдера и пик первого раунда драфта калифорнийский клуб ранее согласовал с «Оклахома-Сити Тандер»
Мэттьюз является одним из лучших снайперов НБА. За карьеру он реализовал 38,1% трёхочковых, а в «пузыре» Орландо во время рестарта сезона-2019/2020 поднял точность до 39,5% (вошёл в топ-10 лучших по точности в НБА).
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