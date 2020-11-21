Суперзвезда ЦСКА стал MVP недели в Евролиге

Защитник ЦСКА Майк Джеймс признан MVP недели в Евролиге, сообщает официальный сайт турнира.
В матче с «Жальгирисом» (87:78) и «Баварией» (89:81) Джеймс стал лучшим по результативности в составе команды. Джеймс набрал 27 очков и 5 передач при рейтинге эффективности 32 балла в матче с «Жальгирисом», что и обеспечило ему уже седьмую награду MVP игровой недели за карьеру. «Армейцы» поднялись в топ-3 турнирной таблицы после побед в Каунасе и Мюнхене.
В рейтинг лучших по полезности среди претендентов на звание MVP также вошли тяжелый форвард «Барселоны» Никола Миротич (31 очко), центровой ЦСКА Никола Милутинов (29), защитник «Милана» Кевин Пантер (29) и лёгкий форвард «Анадолу Эфеса» Крунослав Симон (27).
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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