Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Суперзвезда ЦСКА стал MVP недели в Евролиге

Суперзвезда ЦСКА стал MVP недели в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

Защитник ЦСКА Майк Джеймс признан MVP недели в Евролиге, сообщает официальный сайт турнира.

В матче с «Жальгирисом» (87:78) и «Баварией» (89:81) Джеймс стал лучшим по результативности в составе команды. Джеймс набрал 27 очков и 5 передач при рейтинге эффективности 32 балла в матче с «Жальгирисом», что и обеспечило ему уже седьмую награду MVP игровой недели за карьеру. «Армейцы» поднялись в топ-3 турнирной таблицы после побед в Каунасе и Мюнхене.

В рейтинг лучших по полезности среди претендентов на звание MVP также вошли тяжелый форвард «Барселоны» Никола Миротич (31 очко), центровой ЦСКА Никола Милутинов (29), защитник «Милана» Кевин Пантер (29) и лёгкий форвард «Анадолу Эфеса» Крунослав Симон (27).

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020