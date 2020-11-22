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Ченнинг Фрай высказался о новых трансферах «Лейкерс»

Ченнинг Фрай высказался о новых трансферах «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай поделился мнением по поводу трансферной активности «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Разница между старой и новой командой слишком велика, они даже не близки друг к другу. Новый состав лучше, поскольку команда построена на ближайшие два-три сезона. Если что-то вдруг случится с Леброном, то Деннис Шрёдер выйдет в стартовой пятёрке. Монтрезл Харрелл играет 30 минут, Уэсли Мэтьюз играет 30 минут.

Все эти парни — победители, они могут влиять на эту команду. Я лучший друг Леброна, так что позвонил ему и спросил: „Как вы, чёрт возьми, это сделали?“

Это несправедливо. Если Леброн играет 32 минуты или меньше, он опасен, особенно в этом возрасте. Можно спокойно убрать его из состава и отправить на паркет Шрёдера и Харрелла. Добавьте туда Дэвиса и Кентавиуса Колдуэлл-Поупа. Можно убрать из состава величайшего игрока эпохи, и команда всё равно будет в топ-3», — приводит слова Фрая Essentially Sports.

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