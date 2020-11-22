Марк Газоль определил контендер НБА, в котором хочет продолжить карьеру

«Лос-Анджелес Лейкерс» имеют хорошие шансы на подписание свободного агента Марка Газоля, сообщает инсайдер Шамс Чарания.
Центрового привлекает идея борьбы за титул в составе клуба из Лос-Анджелеса. Газоль является чемпионом НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпттрс» и хочет завоевать ещё один перстень. Напомним, что на испанца также претендуют «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». «Рэпторс» также пытаются убедить Газоля заключить новый контракт. В прошлом сезоне Газоль показывал следующую статистику — 7,5 очка, 6,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру. Марк реализовал 42,7% бросков с игры и 38,5% трёхочковых.
«Лейкерс» имеют более жёсткие финансовые ограничения после приобретения Монтреза Харрелла и продления соглашения с Кентавиусом Колдуэлл-Поупом. Клуб рассматривает Газоля как замену ушедшему в «Филадельфию Сиксерс» центровому Дуайту Ховарду.
- 22 ноября 2020
-
21:59
-
21:10
-
21:05
-
20:55
-
20:35
-
20:19
-
19:30
-
18:32
-
17:21
-
16:21
-
16:11
-
16:00
-
15:06
-
14:51
-
14:33
-
13:58
-
13:14
-
12:45
-
11:54
-
09:58
-
09:30
-
09:25
-
09:01
-
08:56
-
08:52
-
08:47
-
08:42
-
02:18
-
00:55
-
00:48
-
00:39
- 21 ноября 2020
-
23:42
-
23:03
-
22:48
-
22:08