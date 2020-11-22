Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Марк Газоль определил контендер НБА, в котором хочет продолжить карьеру

Марк Газоль определил контендер НБА, в котором хочет продолжить карьеру
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Лейкерс» имеют хорошие шансы на подписание свободного агента Марка Газоля, сообщает инсайдер Шамс Чарания.

Центрового привлекает идея борьбы за титул в составе клуба из Лос-Анджелеса. Газоль является чемпионом НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпттрс» и хочет завоевать ещё один перстень. Напомним, что на испанца также претендуют «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». «Рэпторс» также пытаются убедить Газоля заключить новый контракт. В прошлом сезоне Газоль показывал следующую статистику — 7,5 очка, 6,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру. Марк реализовал 42,7% бросков с игры и 38,5% трёхочковых.

«Лейкерс» имеют более жёсткие финансовые ограничения после приобретения Монтреза Харрелла и продления соглашения с Кентавиусом Колдуэлл-Поупом. Клуб рассматривает Газоля как замену ушедшему в «Филадельфию Сиксерс» центровому Дуайту Ховарду.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020