Марк Газоль определил контендер НБА, в котором хочет продолжить карьеру

«Лос-Анджелес Лейкерс» имеют хорошие шансы на подписание свободного агента Марка Газоля, сообщает инсайдер Шамс Чарания.



Центрового привлекает идея борьбы за титул в составе клуба из Лос-Анджелеса. Газоль является чемпионом НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпттрс» и хочет завоевать ещё один перстень. Напомним, что на испанца также претендуют «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». «Рэпторс» также пытаются убедить Газоля заключить новый контракт. В прошлом сезоне Газоль показывал следующую статистику — 7,5 очка, 6,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру. Марк реализовал 42,7% бросков с игры и 38,5% трёхочковых.

«Лейкерс» имеют более жёсткие финансовые ограничения после приобретения Монтреза Харрелла и продления соглашения с Кентавиусом Колдуэлл-Поупом. Клуб рассматривает Газоля как замену ушедшему в «Филадельфию Сиксерс» центровому Дуайту Ховарду.