Один из лучших снайперов НБА дал понять, что хочет сменить клуб

Защитник «Сакраменто Кингз» Бадди Хилд намекнул, что хотел бы продолжить карьеру в другой команде.

Баскетболист лайкнул пост в «Твиттере» с текстом: «Реакция Бадди Хилда на то, как Войнаровски рассказывает, что «Сакраменто» всё ещё рассматривает его как часть костяка команды». Запись сопровождалась фотографией плачущего подростка.

Журналисты уже писали, что Хилд не отвечает на телефонные звонки главного тренера Люка Уолтона.



Хилд быстрее всех в истории НБА достиг отметки в 800 реализованных трёхочковых бросков. Для этого ему потребовалось 296 матчей. Ранее лидером по этому показателю был разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри – 305 игр. В сезоне-2019/2020 Хилд реализовал 271 трёхочковый, заняв второе место в НБА по этому показателю.