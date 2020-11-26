Ричард Джефферсон назвал команду с абсолютно худшей стартовой пятёркой в НБА

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», а ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон дал свою оценку потенциалу «Сакраменто Кингз» в предстоящем сезоне.



«В этом году у «Сакраменто Кингз» будет одна из худших пятёрок в истории баскетбола. Именно так, я вам точно говорю», — приводит слова Джефферсона Pickandroll.



Эксперт считает, что решение «Кингз» позволить Богдану Богдановичу уйти и подписать контракт с «Атлантой Хоукс» стало большой ошибкой. В минувшем сезоне сербский защитник набирал 15,1 очка, 3,4 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.



Предполагается, что стартовая пятёрка «Сакраменто» будет выглядеть следующим образом: Хассан Уайтсайд, Марвин Багли, Харрисон Барнс, Бадди Хилд и Де'Аарон Фокс.