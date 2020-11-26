Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Похороны Марадоны. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Ричард Джефферсон назвал команду с абсолютно худшей стартовой пятёркой в НБА

Ричард Джефферсон назвал команду с абсолютно худшей стартовой пятёркой в НБА
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», а ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон дал свою оценку потенциалу «Сакраменто Кингз» в предстоящем сезоне.

«В этом году у «Сакраменто Кингз» будет одна из худших пятёрок в истории баскетбола. Именно так, я вам точно говорю», — приводит слова Джефферсона Pickandroll.

Эксперт считает, что решение «Кингз» позволить Богдану Богдановичу уйти и подписать контракт с «Атлантой Хоукс» стало большой ошибкой. В минувшем сезоне сербский защитник набирал 15,1 очка, 3,4 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

Предполагается, что стартовая пятёрка «Сакраменто» будет выглядеть следующим образом: Хассан Уайтсайд, Марвин Багли, Харрисон Барнс, Бадди Хилд и Де'Аарон Фокс.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020