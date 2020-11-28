«Лейкерс» приготовили план переманивания Адетокунбо и уже выполнили первый шаг

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» не оставляет надежд заполучить в состав команды двукратного MVP, лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. По сведениям испанского издания Marca, в Калифорнии подготовили план по переманиванию греческого форварда и уже реализовали его часть.
Первая часть задумки заключалась в подписании нового контракта с Костасом Адетокунбо. В руководстве «Лейкерс» убеждены, что присутствие члена семьи поможет Яннису принять решение о переходе.
Вторая часть плана заключается в сохранении в команде Энтони Дэвиса. Если «Лейкерс» сумеют заключить новое соглашение с Дэвисом, то Адетокунбо вместе с ним и Леброном Джеймсом создаст новое звёздное трио в лиге.
Напомним, в минувшем сезоне «Лейкерс» впервые за 10 лет завоевали чемпионский титул.
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