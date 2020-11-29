Стивен Эй Смит спрогнозировал участь «Голден Стэйт» в следующем сезоне

Аналитик НБА Стивен Эй Смит считает, что «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2020/2021 составят конкуренцию «Лос-Анджелес Лейкерс» в Западной конференции, несмотря на потерю из-за травмы ахилла Клэя Томпсона.
«Я думаю, что со Стефом Карри они будут конкурентоспособными. Они могут преподнести сюрприз; они способны дойти до финала конференции. „Лейкерс“ — мои фавориты в борьбе за титул. Я советую учитывать „Клипперс“. Но при этом я серьёзно отношусь к любой команде со здоровым Стефеном Карри. Я не могу относиться к „Уорриорз“ легкомысленно. Я никогда не видел, чтобы какой-то лидер проявлял бы столько самоотверженности, как Стеф Карри при игре со своими товарищами по команде. Все они инстинктивно знают, что, когда требуется дальний бросок, если у этого парня есть хотя бы миллиметр свободы, ему нужно отдать мяч. Снайперская меткость Карри в сочетании с выбранным под вторым номером драфта Джеймсом Уайзманом, который доминирует под кольцом и будет играть в связке с Дрэймондом Грином, с Джорданом Пулом и другими… Кроме того, Келли Убре — мощный новичок команды», — приводит слова Смита Parlons Basket.
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