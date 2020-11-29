Чарльз Баркли назвал две команды с лучшим межсезоньем в НБА
Легенда НБА Чарльз Баркли поделился мнением о трансферных кампаниях в межсезонье в лиге.
«Есть одна команда, подписания которой мне особенно понравились, — это „Портленд“. Они предприняли ряд важных шагов, но, что наиболее важно, им необходимо сохранить всех игроков здоровыми. К сожалению для них, в прошлом сезоне они не могли рассчитывать на Родни Гуда и Зака Коллинза, которого я просто обожаю.
Но, в конце концов, что бы ни делал „Портленд“, это ничего не значит, когда есть такие фигуры, как Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Они доказали, что могут играть и побеждать с парнями, которых находят на улице. Вот только теперь у них есть товарищи по команде, которые действительно могут играть», — приводит слова Чарльза Баркли Parlons-Basket.
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