Чарльз Баркли назвал две команды с лучшим межсезоньем в НБА

Легенда НБА Чарльз Баркли поделился мнением о трансферных кампаниях в межсезонье в лиге.



«Есть одна команда, подписания которой мне особенно понравились, — это „Портленд“. Они предприняли ряд важных шагов, но, что наиболее важно, им необходимо сохранить всех игроков здоровыми. К сожалению для них, в прошлом сезоне они не могли рассчитывать на Родни Гуда и Зака Коллинза, которого я просто обожаю.



Но, в конце концов, что бы ни делал „Портленд“, это ничего не значит, когда есть такие фигуры, как Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Они доказали, что могут играть и побеждать с парнями, которых находят на улице. Вот только теперь у них есть товарищи по команде, которые действительно могут играть», — приводит слова Чарльза Баркли Parlons-Basket.