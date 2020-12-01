«Бостон» открыт к обмену одного из лучших игроков

Как утверждает MSN со ссылкой на инсайдера The Athletic Дэвида Олдриджа, «Бостон Селтикс» рассматривает вариант с обменом одного из лучших игроков – Маркуса Смарта.
26-летний Смарт набирал в среднем 12,9 очка и 4,9 передачи за игру в прошлом сезоне, эти показатели стали лучшими в его карьере. Он также вошёл в первую символическую пятёрку лучших защитников лиги, составив компанию Руди Гоберу («Юта Джаз»), Полу Джорджу («Оклахома-Сити Тандер»), Яннису Адетокунбо («Милуоки Бакс») и Эрику Бледсо («Милуоки»).
Источники отмечают, что «Селтикс» готовы расстаться с таким классным игроком лишь «за правильную цену».
Ранее сообщалось, что Смарт может быть включён в сделку по возможному обмену в «Бостон» атакующего защитника Си Джея Макколлума из «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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