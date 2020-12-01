Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Бостон» открыт к обмену одного из лучших игроков

«Бостон» открыт к обмену одного из лучших игроков
Баскетбол / НБА 0

Как утверждает MSN со ссылкой на инсайдера The Athletic Дэвида Олдриджа, «Бостон Селтикс» рассматривает вариант с обменом одного из лучших игроков – Маркуса Смарта.

26-летний Смарт набирал в среднем 12,9 очка и 4,9 передачи за игру в прошлом сезоне, эти показатели стали лучшими в его карьере. Он также вошёл в первую символическую пятёрку лучших защитников лиги, составив компанию Руди Гоберу («Юта Джаз»), Полу Джорджу («Оклахома-Сити Тандер»), Яннису Адетокунбо («Милуоки Бакс») и Эрику Бледсо («Милуоки»).

Источники отмечают, что «Селтикс» готовы расстаться с таким классным игроком лишь «за правильную цену».

Ранее сообщалось, что Смарт может быть включён в сделку по возможному обмену в «Бостон» атакующего защитника Си Джея Макколлума из «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020