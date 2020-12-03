Итудис, Джеймс и Милутинов высказались о разгроме «Олимпиакоса»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от крупной победы подопечных в матче Евролиги с «Олимпиакосом» (80:61).

«Мы играли сегодня лучше, и я поздравляю с этим команду. Мы были собранны, решительны, настроены, особенно в защите. Таким образом мы выстраиваем командную идентичность, на которую хотим полагаться. Ключевым стал момент, когда «Олимпиакос» повёл со счётом 17:9 и мы попросили тайм-аут. В следующие 15 с половиной минут соперники набрали всего 12 очков, а за 25 с половиной минут — 21.

Мы смогли удержать их на низких показателях результативности и спокойно довели дело до победы. Мы снова обыграли соперников на подборе. Да, были хорошие и плохие моменты, в частности порой не получалось справляться с созидателями, приходилось перестраиваться в защите по ходу. При этом в целом мы провели хороший матч», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

После матча высказались также ведущие баскетболисты команды Майк Джеймс и Никола Милутинов.

«Просто рад победе. Продолжаем строить команду. Не так уж и важно, хорошо мы выглядели или нет. Думаю, как команда мы сыграли прилично. Мы делились мячом и завоевали отличную победу. Сегодня мы победили за счёт обороны, в атаке мы сыграли не лучшим образом. В частности, мы мазали открытые броски», — приводит слова Джеймса официальный сайт Евролиги.

«Чувствую себя отлично, так как нам нужна была эта победа. Мы хорошо сыграли. Первые пять минут были не лучшими, но в остальное время всё было классно. Очень удовлетворён тем, как мы выглядели. Все сыграли хорошо и оказали влияние на игру», — сказал Милутинов.