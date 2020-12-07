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ЦСКА получит почти полмиллиарда спонсорской помощи

ЦСКА получит почти полмиллиарда спонсорской помощи
Баскетбол / Евролига 0

ПАО «Ростелеком» продлило спонсорский контракт с баскетбольным клубом ЦСКА и выплатит по нему 478,7 млн рублей, сообщает «Рейтинг Букмекеров». Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Как сообщает источник, в прошлом сезоне спонсор также выплатил клубу 478,7 млн рублей.

«Ростелеком» является генеральным партнёром баскетбольного ЦСКА с 2009 года.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграл в восьми встречах, одержав в них шесть побед и потерпев два поражения. Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Нижнему Новгороду» и «Зениту».

В турнирной таблице Евролиги ЦСКА занимает второе место, одержав девять побед и потерпев три поражения в 12 встречах. Лидирует в турнирной таблице «Барселона».

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