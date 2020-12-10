Скотти Пиппен рассказал, каково было получать заниженную зарплату в «Чикаго»

Звезда НБА и клуба «Чикаго Буллз» 1990-х Скотти Пиппен в интервью Эндрю Энтони из The Guardian ответил на вопрос, тяжело ли ему было мириться с тем фактом, что ему недоплачивают по сравнению с его товарищами по команде.



«Думаю, в то время у меня возникали моменты, когда это расстраивало. Но вокруг также было и много позитива, он заглушал досаду, которую я чувствовал. Да, у меня было слишком много поводов для радости, чтобы думать о негативной стороне этого», — приводит ответ Пиппена Essentially Sports.



Пиппен выступал за «Чикаго» с 1987 по 1998 год. Он вернулся в состав «быков» в 2003 году, но провёл в команде лишь один сезон. Карьеру американский баскетболист завершил в 2008 году, поиграв ещё один сезон в Финляндии и Швеции.