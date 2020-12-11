Димитрис Итудис: у «Химок» огромный потенциал, они по-настоящему хорошая команда

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча 13 тура Евролиги с «Химками». Встреча пройдёт сегодня, 11 декабря, начало — в 20:00 мск.

«Нам предстоит встретиться с нашим московским соперников в рамках Евролиги. Мы довольны тем, чего достигли на настоящий момент, но в Евролиге необходимо настраиваться на каждый матч, предъявлять к каждому матчу особый подход. Уже давно доказано, что в этом турнире любая команда может обыграть любую. Из 18 участников все проиграли дома, все победили на выезде. Знаем, что уровень конкуренции высок, что у «Химок» огромный потенциал, они по-настоящему хорошая команда.

С того момента, как они собрались вместе, как вернули в строй травмированных и больных, они играют всё лучше. Определённо, у них много таланта, чтобы набирать очки. В последней нашей встрече [9 ноября в Единой лиге ВТБ] мы уступили, а оттого следующий матч нам видится ещё более трудным. Но мы собраны и настроены на то, чтобы поехать к ним в гости и сражаться», — цитирует слова тренера сайт «армейцев».



Свой комментарий также дал форвард ЦСКА Торнике Шенгелия.



«Думаю, в этом сезоне мы хорошо поняли, что никого в этой лиге нельзя недооценивать. Сейчас в Евролиге каждый может выиграть у каждого. Так что надо выйти и показать 100-процентно наш баскетбол. Неважно, кто выше в таблице, ведь мы уже проиграли им в матче Лиги ВТБ, а потому соперничество у нас жёсткое. Надо выйти, приложить все усилия и победить», — отметил грузинский баскетболист.