«Лейкерс» без Леброна и Дэвиса разгромил «Клипперс», Дюрант и Ирвинг дебютировали в «Нетс»

В предсезонном матче «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 131:106.
Самыми результативными в составе «Лейкерс» стали Тайлен Хортон-Такер (33 очка и 10 подборов), Кайл Кузма (25 очков) и Монтрез Харрел (19 очков и 11 подборов). Леброн Джеймс и Энтони Дэвис участия в матче не принимали. В составе «Клипперс» лучшими были Лу Уильямс (12 очков), Кавай Леонард (11 очков) и Теренс Мэнн (10 очков).
Кроме того, в НБА прошли ещё пять предсезонных матчей.
«Атланта Хоукс» выиграл у «Орландо Мэджик» – 116:107, «Бруклин Нетс» оказался сильнее «Вашингтон Уизардс» – 119:114 (Кевин Дюрант отметился 15 очками, Кайри Ирвинг набрал 18 очков и сделал 4 передачи, у «Вашингтона» не играли Расселл Уэстбрук и Брэдли Бил), «Нью-Йорк Никс» уступил «Детройт Пистонс» – 91:99, «Чикаго Буллз» победил «Хьюстон Рокетс» – 104:91, а «Сакраменто Кингз» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 121:106.
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