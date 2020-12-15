Источник: Майкл Джордан отравлял атмосферу в раздевалке

Репортёр Майк Уайз поделился историей о Майкле Джордане, которую ему поведал член Зала славы и бывший генменеджер «Вашингтон Уизардс» Уэс Анселд.
«Самая поразительная вещь, которую я мог услышать, была высказана Уэсом Анселдом. Он сказал мне: «Джордан был великолепен для нашей франшизы, в том смысле, что Майкл повысил её ценность и сделал нас уважаемыми. Но, несмотря на это, он отравлял атмосферу в раздевалке».
Я ответил: «Правда? Откуда вы знаете?» А он: «Откуда знаю? Я просто ходил вокруг, спрашивая всех игроков, не хотят ли они принять участие в покупке подарка по случаю завершения Джорданом карьеры, чтобы преподнести Майклу что-нибудь приятное. Все они отказались». Мне пришлось уточнить, действительно ли абсолютно все баскетболисты отказались. И Анселд сказал: «Единогласно», — приводит слова Уайза Parlons Basket.
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