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Источник: Майкл Джордан отравлял атмосферу в раздевалке

Источник: Майкл Джордан отравлял атмосферу в раздевалке
Баскетбол / НБА 0

Репортёр Майк Уайз поделился историей о Майкле Джордане, которую ему поведал член Зала славы и бывший генменеджер «Вашингтон Уизардс» Уэс Анселд.

«Самая поразительная вещь, которую я мог услышать, была высказана Уэсом Анселдом. Он сказал мне: «Джордан был великолепен для нашей франшизы, в том смысле, что Майкл повысил её ценность и сделал нас уважаемыми. Но, несмотря на это, он отравлял атмосферу в раздевалке».

Я ответил: «Правда? Откуда вы знаете?» А он: «Откуда знаю? Я просто ходил вокруг, спрашивая всех игроков, не хотят ли они принять участие в покупке подарка по случаю завершения Джорданом карьеры, чтобы преподнести Майклу что-нибудь приятное. Все они отказались». Мне пришлось уточнить, действительно ли абсолютно все баскетболисты отказались. И Анселд сказал: «Единогласно», — приводит слова Уайза Parlons Basket.

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