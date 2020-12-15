Рэджон Рондо: в Восточной конференции не так много таланта

Разыгрывающий Рэджон Рондо, который в межсезонье покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» и подписал крупный контракт с «Атлантой Хоукс», заявил, что в Восточной конференции НБА в настоящее время не так много таланта, однако он всё же выделил трёх товарищей по новому клубу.
«Трей Янг, Джон Коллинз и Кевин Хертер — молодые игроки в команде с наибольшим потенциалом для развития. Лично я считаю, что на данный момент на Востоке не так много талантов, как в другие годы.
Думаю, верх на Востоке возьмёт тот, кто этого больше всего хочет. Как мы все видели много раз, всё может случиться в плей-офф», — приводит слова Рондо Pickandroll.
Рондо сыграл важную роль в завоевании «Лейкерс» титула чемпиона НБА во время рестарта сезона в Орландо. Он получил перелом большого пальца правой руки вскоре после прибытия в комплекс Диснейленда, но смог вернуться в строй в плей-офф, набирая в среднем 8,9 очка, совершая 4,3 подбора и выполняя 6,6 передачи. При этом в 16 матчах Рэджон Рондо выходил на площадку со скамейки запасных.
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