«Лейкерс» победили «Финикс» в первом матче Леброна и Дэвиса

Завершился предсезонный матч НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» встречался с «Финикс Санз». Победу со счётом 112:107 одержали «Лейкерс».
В составе победителей самым результативным стал Кайл Кузьма, записав в свой актив 23 очка. Леброн Джеймс набрал 11 очков, Энтони Дэвис — 10. Леброн и Дэвис сыграли первый матч в прседсезонке. В составе «Финикса» лучшей результативностью отличился Деандре Эйтон, набрав 21 очко. Девин Букер записал в свой актив 16 очков.
Ранее в предсезонном матче «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 131:106.
Кроме того, в НБА прошли ещё три предсезонных матча.
«Нью-Йорк Никс» обыграл «Кливленд Кавальерс» (100:93), «Чикаго Буллз» победил «Оклахома-Сити Тандер» (124:103), «Денвер Наггетс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 125:96.
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