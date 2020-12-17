Джини Басс высказала мнение о Леброне Джеймсе
Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс поделилась мнением о лидере клуба Леброне Джеймсе и рассказала, чему баскетболист научил её своим примером.
«Команда собралась вместе. Во главе с Джеймсом они смогли порадовать фанатов, которые были убиты горем после смерти Коби Брайанта. Я действительно не знала Леброна, пока он не стал игроком «Лейкерс». Наблюдая за ним в это кризисное время, не только в связи с потерей Коби, но в период пандемии, а также социальных волнений, которые мы пережили летом, могу сказать: «Он — лидер, он бесстрашен».
Леброн научил меня на собственном примере, что нельзя довольствоваться меньшим, чем уважение. Он даже сказал в своей речи: «Я хочу, чтобы меня уважали», — приводит слова Басс MSN.
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