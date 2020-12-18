«Фенербахче» вернул в команду известного игрока из НБА

«Фенербахче» на официальном сайте объявил о возвращении в команду атакующего защитника Марко Гудурича.



Контракт с баскетболистом подписан до конца сезона-2022/2023.



Гудурич выступал за «Фенербахче» с 2017 по 2019 годы, после чего перешёл в клуб НБА «Мемфис Гриззлиз». В 44 матчах сезона-2019/2020 сербский атакующий защитник в среднем набирал 3,9 очка, совершал 1,7 подбора и отдавал 1,0 передачи. В межсезонье-2020 «Гризлиз» отчислили игрока.

Кроме того, «Мемфис» отчислил хорватского форварда Марио Хезонью, который тоже может вернуться в Евролигу, где ранее выступал в составе «Барселоны».

«Если ваше имя начинается на Мар и заканчивается на о, то вы вряд ли будете в составе «Мемфиса» к 22 декабря», – заявил ранее эксперт Джон Холлинджер.