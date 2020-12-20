«Нью-Йорк» отчислил второго номера драфта и ещё двух игроков
Форвард Майкл Кидд-Гилкрист, защитники Брайс Браун и Майлз Пауэлл отчислены из «Нью-Йорк Никс», сообщает Hoops Rumors.
«Нью-Йорк» укомплетовал заявку на сезон 15 гарантированными контрактами и двумя двусторонними соглашениями, что стало главной причиной расставания с игроками. Второй номер драфта НБА 20212 года Кидд-Гилкрист оказался в затруднительном положении, потому что у «Нью-Йорка» была использована квота по гарантированым контрактам. Майкл получил приглашение в тренировочный лагерь «Никс», но не сыграл ни одного матча из-за проблем со здоровьем. Контракт Кидд-Гилкриста не был полностью гарантированным, что делало попадание в заявку на сезон меловероятной.
Напомним, регулярный чемпионат НБА в сезоне-2020/2021 стартует 22 декабря.
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