Энтони Дэвис подтвердил намерение объединиться с другой звездой НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что обсуждал с Полом Джорджем, выступающим сейчас за «Лос-Анджелес Клипперс», возможное объединение в «Индиане Пэйсерс».

«Разговоры о том, чтобы объединиться с Полом Джорджем в «Индиане», были. Потом эта тема просто сошла на нет. Не знаю, что случилось с той стороны. Пол сказал, что руководство клуба не было заинтересовано в сделке. Как бы то ни было, такие разговоры были», – приводит слова Дэвиса журналист Райан Уорд в «Твиттере».



Напомним, Дэвис в межсезонье заключил максимальный пятилетний контракт с «Лейкерс» на $ 190 млн. В соглашении прописана опция расторжения перед последним сезоном в 2024 году.



Дэвис перешёл в «Лейкерс» в июне прошлого года в результате обмена с «Нью-Орлеан Пеликанс». В первом сезоне Энтони завоевал титул чемпиона НБА и выдал средние показатели 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,5 перехвата и 2,3 блок-шота.