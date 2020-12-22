«Атланта», «Нью-Орлеан», «Чикаго», «Бруклин» не смогли продлить молодых звёздных игроков
Тяжёлый форвард Джон Коллинз, разыгрывающий Лонзо Болл, тяжёлый форвард Лаури Маркканен и центровой Джаретт Аллен не смогли получить продления контрактов от «Атланта Хоукс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Чикаго Буллс» и «Бруклин Нетс» соответственно, сообщает Hoops Rumors.
21 декабря — дедлайн d Y
«Атланта», «Нью-Орлеан», «Чикаго», «Бруклин» не договорились со своими молодыми исполнителей, которые через год станут ограниченно свободными агентами. Cтоит отметить, что «Атланта» активировала опции на сезон 2021/2022 в контрактах франчайз-игрока разыгрывающего Трэя Янга, а также Кевина Хертера, Деандре Хантера и Кэма Реддиша.
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