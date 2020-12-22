«Атланта», «Нью-Орлеан», «Чикаго», «Бруклин» не смогли продлить молодых звёздных игроков

Тяжёлый форвард Джон Коллинз, разыгрывающий Лонзо Болл, тяжёлый форвард Лаури Маркканен и центровой Джаретт Аллен не смогли получить продления контрактов от «Атланта Хоукс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Чикаго Буллс» и «Бруклин Нетс» соответственно, сообщает Hoops Rumors.



21 декабря — дедлайн d Y

«Атланта», «Нью-Орлеан», «Чикаго», «Бруклин» не договорились со своими молодыми исполнителей, которые через год станут ограниченно свободными агентами. Cтоит отметить, что «Атланта» активировала опции на сезон 2021/2022 в контрактах франчайз-игрока разыгрывающего Трэя Янга, а также Кевина Хертера, Деандре Хантера и Кэма Реддиша.