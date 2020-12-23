Пол Джордж выдал мощный перформанс в матче с «Лейкерс»

Прекрасная игра Пола Джорджа, который набрал 33 очка и совершил 6 подборов, помогла «Лос-Анджелес Клипперс» обыграть принципиальных соперников «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче открытия сезона НБА — 116:109.
Джордж продемонстрировал лучшую результативность в составе своей команды. У Кавая Леонарда — 26 очков, у Сержа Ибаки — 15. В «Лейкерс» наиболее заметными на площадке были Леброн Джеймс (22 очка), Энтони Дэвис (18 очков и 7 подборов) и Монтрезл ХарреллШрё (17 очков и 10 подборов). Также дабл-дабл на счету Денниса Шрёдера – 14 очков и 12 подборов.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Напомним, «Лейкерс» являются действующими чемпионами НБА. В финальной серии прошлого сезона калифорнийцы обыграли «Майами Хит».
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