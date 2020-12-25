Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Джеймс Харден добавил два новых клуба в список желаемых мест перехода

Джеймс Харден добавил два новых клуба в список желаемых мест перехода
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден добавил в список предпочитаемых для перехода команд «Бостон Селтикс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс», сообщает The Athletic.

«Бруклин Нетс», «Филадельфия Сиксерс», «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» также входят в список желанных мест продолжения карьеры Хардена, который в межсезонье выставил «Хьюстону» запрос на обмен.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020