Джеймс Харден добавил два новых клуба в список желаемых мест перехода
Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден добавил в список предпочитаемых для перехода команд «Бостон Селтикс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс», сообщает The Athletic.
«Бруклин Нетс», «Филадельфия Сиксерс», «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» также входят в список желанных мест продолжения карьеры Хардена, который в межсезонье выставил «Хьюстону» запрос на обмен.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе.
Рекомендуем вам
- 25 декабря 2020
-
09:29
-
09:16
-
08:57
-
08:48
-
07:04
- 24 декабря 2020
-
22:40
-
21:54
-
21:13
-
20:59
-
19:52
-
17:55
-
15:42
-
14:34
-
13:53
-
12:28
-
11:16
-
11:01
-
10:29
-
10:06
-
09:47
-
09:38
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:09
-
08:49
-
07:48
-
07:39
-
06:09
-
05:49
-
03:52
-
00:49
-
00:01
- 23 декабря 2020
-
22:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам