Джеймс Харден добавил два новых клуба в список желаемых мест перехода

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден добавил в список предпочитаемых для перехода команд «Бостон Селтикс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс», сообщает The Athletic.



«Бруклин Нетс», «Филадельфия Сиксерс», «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» также входят в список желанных мест продолжения карьеры Хардена, который в межсезонье выставил «Хьюстону» запрос на обмен.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе.