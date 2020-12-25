Джоэл Эмбиид заблокировал назначение Тайрона Лю на пост главного тренера «Филадельфии»

Менеджмент «Филадельфии Сиксерс» нацеливался назначить Тайлера Лю главным тренером команды до того, как остановиться на кандидатуре Дока Риверса, однако первоначальный выбор клуба не устроил центрового Джоэла Эмбиида. Об этом пишет NBC Sports.



«Источники в НБА сообщили, что Эмбиид в конечном итоге выступил против Лю в качестве тренера, так как не хотел, чтобы человек Бена Симмонса получил эту работу», — утверждают инсайдеры NBC Sports Philadelphia.

Эмбиид не стал напрямую отрицать эту информацию и дал пространный ответ.

«Хороший вопрос. Как я уже говорил, вы должны контролировать всё, что можете. Такого рода решения… Я не генеральный менеджер, не вхожу во фронт-офис. Это не имеет ко мне никакого отношения. И я лишь говорил им, что они должны делать всё, что лучше для команды», — заявил Джоэл.