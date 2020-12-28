«Миннесота» потеряла Карла-Энтони Таунса

Пресс-служба «Миннесоты Тимбервулвз» на официальном сайте клуба сообщила, что центровой Карл-Энтони Таунс травмировал левое запястье и именно поэтому не сыграл в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».
Отмечается, что характер повреждения не потребует хирургического вмешательства. Двукратный участник Матча всех звёзд получил травму во время победного матча с «Ютой Джаз». Его состоянии будет оцениваться еженедельно, а о сроках возращения игрока на площадку сообщат дополнительно.
Напомним, «Лейкерс» на арене «Стэйплс-центр» крупно обыграли «Тимбервулвз» – 127:91. В составе хозяев лучшими на площадке были Кайл Кузма (20 очков), Леброн Джеймс (18 очков и 9 подборов) и Марк Газоль (12 очков, 7 подборов и 8 передач). У «Миннесоты» наиболее заметными в матче были Энтони Эдвардс (15 очков), Наз Рид (11 очков) и Джейк Лейман (10 очков).
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