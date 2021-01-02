Седокова показала откровенный кадр свадебной фотосессии с Тиммой

Популярная певица Анна Седокова опубликовала откровенный снимок свадебной фотосессии с мужем, форвардом «Химок» Янисом Тиммой. В комментарии к фото Седокова процитировала американского специалиста по продажам и мотивационного тренера Майкла Альтшулера.
«Плохая новость — время летит незаметно. Хорошая новость в том, что ты пилот», — написала Седокова.
Фото доступно на странице Анны Седоковой в «Инстаграме».
Янис и Анна поженились 6 сентября, но решили не афишировать событие и рассказали о нём через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было.
Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран под общим 60-м номером командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».
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