В «Клипперс» выявлена вспышка коронавируса
В стане «Лос-Анджелес Клипперс» выявлена существенная вспышка коронавируса, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Болезнь не выявлена у игроков, представителей тренерского штаба и менеджмента, но она есть у восьми членов обслуживающего персонала. При это отмечается, что заражённые присутствовали на новогоднем ужине команды и периодически не использовали защитные маски.
На данный момент все заразившиеся помещены в карантин в Солт-Лейк-Сити (Юта, США). «Клипперс» прибыли в Солт-Лейк-Сити в преддверии встречи с «Ютой Джаз».
Напомним что команда из Калифорнии неплохо начала нынешний сезон. После шести матчей в её активе 4 победы, что позволяет занимать третье место в Западной конференции.
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