В «Клипперс» выявлена вспышка коронавируса

В стане «Лос-Анджелес Клипперс» выявлена существенная вспышка коронавируса, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Болезнь не выявлена у игроков, представителей тренерского штаба и менеджмента, но она есть у восьми членов обслуживающего персонала. При это отмечается, что заражённые присутствовали на новогоднем ужине команды и периодически не использовали защитные маски.

На данный момент все заразившиеся помещены в карантин в Солт-Лейк-Сити (Юта, США). «Клипперс» прибыли в Солт-Лейк-Сити в преддверии встречи с «Ютой Джаз».

Напомним что команда из Калифорнии неплохо начала нынешний сезон. После шести матчей в её активе 4 победы, что позволяет занимать третье место в Западной конференции.