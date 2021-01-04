ЦСКА прояснил степень серьёзности травмы Хэкетта

Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт пропустит несколько ближайших матчей команды из-за травмы связок голеностопного сустава, сообщил клуб в официальном твиттер-аккаунте.
Хэкетт получил повреждение в начале третьей четверти матча Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (83:63) вчера, 3 января. 4 января игрок прошёл обследование в GMS Clinic, по результатам которого у него выявлено повреждение связок. Сроки возвращения в строй будут определяться результатами контрольных тестов.
Напомним, что ЦСКА победил в матче с «Нижним Новгородом» со счётом 83:63. За 13 минут на паркете Хэкетт успел собрать коллекцию из 5 очков, 2 передач и 3 подборов. В регулярном чемпионате Евролиги Хэкетт принял участие в 13 матчах (11 в старте), набирая в них 9,7 очка, собирая 2,3 подбора и совершая 2,1 передачи.
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