Шакил О'Нил рассказал о жёстком уроке от своего отца

Член Зала славы, легендарный баскетболист, а ныне известный обозреватель Шакил О'Нил вспомнил об уроке, который преподал ему его отец.

«Однажды, после поражения в матче с «Никс», в котором я сыграл отвратительно, мне позвонил отец. Он сказал мне тащить свой зад на самолёт и лететь домой. Он спросил, могу ли я справиться с давлением, я же ответил, что давление взяло верх.

Тогда он сказал мне сесть в машину и отвёз меня к бездомной семье, жившей посреди улицы. Там были мужчина, женщина и двое детей. Мы остановились и отец сказал мне: «Вот чёртово давление». Он велел мне заботиться об этой семье, и я нашёл им жильё на целый год. Давление заключается не в том, что ты игрок НБА, — давление чувствуешь, когда не можешь сказать, когда ты поешь в следующий раз», — приводит слова О'Нила Parlons Basket.