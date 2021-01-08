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28 очков Харриса и дабл-даблы ЛеВерта и Аллена помогли «Бруклину» обыграть «Филадельфию»

28 очков Харриса и дабл-даблы ЛеВерта и Аллена помогли «Бруклину» обыграть «Филадельфию»
Баскетбол / НБА 0
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА между «Бруклин Нетс» и «Филадельфией Сиксерс», который завершился победой хозяев паркета со счётом 122:109.

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал защитник Джо Харрис, набравший 28 очков и совершивший 6 подборов и 4 передачи. Дабл-даблами удалось отметиться сразу двум игрокам «Бруклина» — Карису ЛеВерту (22 очка, 7 подборов и 10 передач) и Джарретту Аллену (15 очков, 11 подборов и 3 передачи).

«Филадельфия Сиксерс», одержав 7 побед в 9 играх, является лидером Восточной конференции НБА, а «Бруклин Нетс» занимает 7-е место в турнирной таблице.

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2021, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
122 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Харрис - 28, ЛеВерт - 22, Аллен - 15, Грин - 14, Принс - 13, Луваву-Кабарро - 9, Кьоцца - 8, Шамет - 6, Браун - 5, Джордан - 2, Джонсон, Динвидди, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, Перри
Филадельфия Сиксерс: Милтон - 24, Эмбиид - 20, Харрис - 17, Макси - 16, Симмонс - 11, Грин - 9, Ховард - 9, Матиас - 3, Брэдли, Джо, Карри, Коркмаз, Пуарье, Рид, Скотт, Тибулл, Фергюсон

В это же время проходила встреча между «Мемфис Гриззлиз» и «Кливленд Кавальерс», в которой сильнее оказались гости – 94:90. Лучшую результативность продемонстрировал центровой «Кливленда» Андре Драммонд – 22 очка, 15 подборов и 3 передачи. В составе «Мемфиса» — Йонас Валанчюнас (17 очков, 10 подборов и 3 передачи).

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2021, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
90 : 94
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 17, Кларк - 14, Брукс - 11, Андерсон - 10, Джонс - 9, Мелтон - 8, Дьенг - 7, Аллен - 6, Бейн - 6, Тиллман - 2, Джексон, Кончар, Макдермотт, Морант, Портер, Тийе, Уинслоу, Фрейзер
Кливленд Кавальерс: Драммонд - 22, Нэнс - 18, Осман - 16, Макги - 13, Дотсон - 9, Окоро - 8, Уэйд - 6, Стивенс - 2, Болден, Гарлэнд, Деллаведова, Лав, Мейкер, Портер, Секстон, Уиндлер, Экзам
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