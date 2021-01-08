28 очков Харриса и дабл-даблы ЛеВерта и Аллена помогли «Бруклину» обыграть «Филадельфию»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА между «Бруклин Нетс» и «Филадельфией Сиксерс», который завершился победой хозяев паркета со счётом 122:109.
Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал защитник Джо Харрис, набравший 28 очков и совершивший 6 подборов и 4 передачи. Дабл-даблами удалось отметиться сразу двум игрокам «Бруклина» — Карису ЛеВерту (22 очка, 7 подборов и 10 передач) и Джарретту Аллену (15 очков, 11 подборов и 3 передачи).
«Филадельфия Сиксерс», одержав 7 побед в 9 играх, является лидером Восточной конференции НБА, а «Бруклин Нетс» занимает 7-е место в турнирной таблице.
В это же время проходила встреча между «Мемфис Гриззлиз» и «Кливленд Кавальерс», в которой сильнее оказались гости – 94:90. Лучшую результативность продемонстрировал центровой «Кливленда» Андре Драммонд – 22 очка, 15 подборов и 3 передачи. В составе «Мемфиса» — Йонас Валанчюнас (17 очков, 10 подборов и 3 передачи).
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