Суд утвердил освобождение Дмитрия Домани из колонии

Владимирский областной суд признал законным решение о досрочном освобождении из колонии экс-баскетболиста сборной России и бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани, осужденного за хищение 44 миллионов рублей, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на адвоката Анну Левину.



«Владимирский областной суд признал постановление Петушинского городского суда Владимирской области законным», — рассказала Левина.



Представитель областного суда подтвердила, что решение суда предыдущей инстанции оставлено в силе.



Таким образом, решение об освобождении вступает в действие, в ближайшее время Домани должен выйти на волю.



В начале декабря суд в городе Петушки Владимирской области удовлетворил ходатайство Домани об условно-досрочном освобождении. У сторон было 10 дней, чтобы оспорить это решение. В последний момент, менее чем за сутки до вступления постановления в силу, прокуратура его обжаловала, и Домани встретил Новый год в колонии.



Чертановский суд Москвы в октябре 2019 года приговорил Домани к шести годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество. Позднее Мосгорсуд смягчил приговор до четырех лет колонии.



Как установил суд, в 2014-2015 годах Домани вместе с тогдашним президентом РФБ Юлией Аникеевой и главным бухгалтером Михаилом Кочаряном присвоили 127 миллионов рублей, составив подложные документы. Указанная сумма — общая, обвинение по каждому фигуранту учитывало сумму, украденную конкретно им, а дела в отношении них были выделены в отдельные производства.



Обвиняемыми использовалась классическая схема: федерация проводила фуршеты и другие мероприятия, которых фактически не было, а также закупала сувениры и арендовала электронную технику для матчей по завышенным ценам у фирм, аффилированных с руководством РФБ.



Домани в марте 2018 года задержали в Черногории, а в октябре того же года экстрадировали в Россию. С тех пор он находился под стражей, вину не признал.



Аникеева, которая ждала суда, находясь на воле, на оглашение приговора в октябре 2017 года не пришла и пустилась в бега, она по-прежнему числится в розыске. Кочарян до приговора не дожил. Еще одна фигурантка, бухгалтер Елена Силина, в марте 2017 года получила 3,5 года колонии за пособничество в хищении.



Домани, двукратный вице-чемпион мира в составе сборной России, а также трехкратный чемпион страны и экс-капитан столичного ПБК ЦСКА, занимал должность генерального менеджера мужской национальной баскетбольной команды с конца 2013 года, параллельно работая в качестве исполнительного директора РФБ. В сентябре 2015 года покинул оба поста.