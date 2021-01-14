Яннис Адетокунбо оценил сделку по переходу Джеймса Хардена в «Бруклин»

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал обмен звёздного защитника Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс».
«Это потрясающий ход «Бруклина». Они усилились и стали намного лучше. Все эти таланты вместе в одной команде…. Они сильны! Но мы должны сосредоточиться на себе и продолжать прогрессировать, посмотрим, как всё пойдёт», — сказал Яннис во время пресс-конференции.
Напомним, в обмене Хардена также приняли участие «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». Полностью сделка выглядит следующим образом.
«Рокетс» получают: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).
«Нетс» получают: Джеймс Харден.
«Пэйсерз» получают: Карис Леверт, пик второго раунда.
«Кавальерс» получают: Джарретт Аллен, Торин Принс.
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