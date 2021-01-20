Главный тренер «Реала» высказался о подписании отчисленного игрока «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо прокомментировал слухи о возможном переходе Томаса Эртеля в состав мадридского клуба. Напомним, ранее «Барселона» официально расторгла контракт с разыгрывающим.
«Эртель — отличный игрок. Но я с юмором отношусь ко всем слухам, которые связывают Томаса с «Реалом».
У нас достаточно проблем, о которых нужно позаботиться в команде здесь и сейчас. Мы не можем тратить время на подобные вещи», — цитирует Ласо Eurohoops.
Эртель выступал за «Барселону» с 2017 года, но не сумел завоевать доверие нового главного тренера Шарунаса Ясикявичюса. В декабре «Барселона» оставила Эртеля в Стамбуле, не позволив игроку сесть в самолёт команды и вернуться в Испанию после выездного матча регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес». Клуб обвинял разыгрывающего в закулисных переговорах с принципиальным соперником мадридским «Реалом».
Стоит отметить, что Эртель в случае перехода в «Реал» сможет помочь команде только в матчах чемпионата Испании, поскольку трансферное окно между клубами Евролиги закрылось 6 января.
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