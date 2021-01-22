«Голден Стэйт» крупно проиграл «Нью-Йорку», несмотря на 30 очков Карри

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» на выезде обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 119:104.

Лучшими на площадке в составе победителей были Ар Джей Барретт (28 очков), Митчелл Робинсон (18 очков и 8 подборов) и Джулиус Рэндл (16 очков и 17 подборов).

У «Голден Стэйт» самыми результативными на паркете были Стефен Карри (30 очков), Эндрю Уиггинс (17 очков и 9 подборов) и Джеймс Уайзмен (15 очков и 8 подборов).

В следующем матче «Нью-Йорк» в гостях сыграет с «Сакраменто Кингз» 23 января, а «Голден Стэйт» также на выезде проведёт матч с «Ютой Джаз» 24 января.

Также в рамках игрового дня «Юта Джаз» дома обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (129:118), а «Милуоки Бакс» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» (106:113).