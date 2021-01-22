«Голден Стэйт» крупно проиграл «Нью-Йорку», несмотря на 30 очков Карри
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» на выезде обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 119:104.
Лучшими на площадке в составе победителей были Ар Джей Барретт (28 очков), Митчелл Робинсон (18 очков и 8 подборов) и Джулиус Рэндл (16 очков и 17 подборов).
У «Голден Стэйт» самыми результативными на паркете были Стефен Карри (30 очков), Эндрю Уиггинс (17 очков и 9 подборов) и Джеймс Уайзмен (15 очков и 8 подборов).
В следующем матче «Нью-Йорк» в гостях сыграет с «Сакраменто Кингз» 23 января, а «Голден Стэйт» также на выезде проведёт матч с «Ютой Джаз» 24 января.
Также в рамках игрового дня «Юта Джаз» дома обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (129:118), а «Милуоки Бакс» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» (106:113).
НБА - регулярный чемпионат
22 января 2021, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 119
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Уиггинс - 17, Уайзмен - 15, Пэскелл - 12, Бэйзмор - 8, Убре - 7, Уонамэйкер - 4, Грин - 3, Луни - 3, Мюлдер - 3, Манньон - 1, Пул - 1, Крисс, Ли, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон
Нью-Йорк Никс: Барретт - 28, Робинсон - 18, Рэндл - 16, Пэйтон - 15, Баллок - 12, Бёркс - 11, Ноэль - 6, Куикли - 5, Топпин - 5, Нокс - 3, Браздейкис, Гибсон, Нтиликина, Пинсон, Риверс, Смит, Харпер
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