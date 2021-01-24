Эксперт: Леброн Джеймс солгал Америке

Аналитик НБА Стивен Эй Смит раскритиковал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за его слова о том, что ему важнее успех команды, чем индивидуальные достижения.



«Индивидуальные награды никогда не стояли для меня на первом месте. Самое главное – это успех команды. Это единственное, что по-настоящему важно. Моя задача – хорошо играть и делать всё для команды против любого соперника», — заявил после матча с «Милуоки Бакс» Леброн Джеймс.



«Он не сможет заставить меня проглотить это. Я не куплюсь на это. Леброн вчера вечером сидел перед камерами и солгал всей Америке и тем, кто его слушал. Но я не собираюсь его винить. Леброн не был бы таким исключительным, если бы его волновали только результаты команды. Особенно в таком виде спорта, как баскетбол, где в уравнении всегда есть личная гордость, и которая подталкивает вас к действиям», — приводит слова Стивена Эй Смита Parlons Basket.