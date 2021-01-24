Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Финикс» после двух овертаймов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Финикс Санз Арена» и завершилась победой гостей после двух овертаймов со счётом 120:112.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 22 подборов. Джамал Маррей записал в свой актив 26 очков. Майкл Портер также оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.

В составе проигравшей команды самыми результативными стали Джей Краудер и Крис Пол, которые записали в свой актив по 21 очку. Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов.

«Финикс» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Денвер» в свою очередь одержал третью победу подряд.