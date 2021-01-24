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Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Финикс» после двух овертаймов

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Финикс» после двух овертаймов
Баскетбол / НБА 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Финикс Санз Арена» и завершилась победой гостей после двух овертаймов со счётом 120:112.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 22 подборов. Джамал Маррей записал в свой актив 26 очков. Майкл Портер также оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.

В составе проигравшей команды самыми результативными стали Джей Краудер и Крис Пол, которые записали в свой актив по 21 очку. Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов.

«Финикс» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Денвер» в свою очередь одержал третью победу подряд.

НБА - регулярный чемпионат
24 января 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
112 : 120
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Краудер - 21, Пол - 21, Джонсон - 19, Эйтон - 17, Бриджес - 11, Картер - 8, Надер - 6, Смит - 5, Камински - 2, Пэйн - 2, Александер, Букер, Гэллоуэй, Джонс, Мур, Шарич
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Маррей - 26, Грин - 16, Портер - 14, Моррис - 13, Харрис - 10, Дозьер - 6, Кампаццо - 3, Миллсэп - 2, Бартон - 1, Бол, Ннаджи, Уиттингтон, Хартенштайн, Ховард, Хэмптон, Чанчар
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