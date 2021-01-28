Леброн Джеймс повторил уникальный рекорд Карима Абдул-Джаббара
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 34 очка в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс», что позволило повторить рекорд, установленный Каримом Абдул-Джаббаром.
«Леброн присоединяется к Абдул-Джаббару как единственный игрок «Лейкерс», набравший 30+ очков в двух играх подряд после того, как ему исполнилось 36 лет (Карим сделал это дважды)», — сообщается в «Твиттере» ESPN Stats.
«Сиксерс» обыграли «Лейкерс» со счётом 107:106. Лучшими в составе победителей на площадке были Джоэл Эмбиид (28 очков), Тобиас Харрис (24 очка) и Бен Симмонс (17 очков и 11 подборов). В составе «Лейкерс» самыми результативными в матче стали Джеймс (34 очка), Энтони Дэвис (23 очка) и Деннис Шрёдер (16 очков).
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