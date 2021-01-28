«Химки» проиграли «Фенербахче» с разницей в 31 очко

В Мытищах в матче регулярного чемпионата Евролиги «Химки» принимали «Фенербахче». Первая четверть прошла в достаточно конкурентоспособной борьбе, немного удачливее в ней были гости — 23:22. Во второй десятиминутке стамбульцы всерьёз прибавили и повели к большому перерыву с преимуществом в 9 очков.

В третьем отрезке «Фенербахче» окончательно снял вопросы о победителе, совершив впечатляющий рывок, после которого команда повела с разницей в 26 очков — 83:57. Заключительная четверть превратилась в формальность, но «Фенербахче» не сбавлял оборотов, благодаря чему одержал победу с разгромным счётом — 107:76.

Лучшим в составе победителей стал Нандо де Коло, записавший в актив 18 очков. В «Химках» 29 очков на счету Алексея Шведа.