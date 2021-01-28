Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Химки» проиграли «Фенербахче» с разницей в 31 очко

«Химки» проиграли «Фенербахче» с разницей в 31 очко
Баскетбол / Евролига 0

В Мытищах в матче регулярного чемпионата Евролиги «Химки» принимали «Фенербахче». Первая четверть прошла в достаточно конкурентоспособной борьбе, немного удачливее в ней были гости — 23:22. Во второй десятиминутке стамбульцы всерьёз прибавили и повели к большому перерыву с преимуществом в 9 очков.

В третьем отрезке «Фенербахче» окончательно снял вопросы о победителе, совершив впечатляющий рывок, после которого команда повела с разницей в 26 очков — 83:57. Заключительная четверть превратилась в формальность, но «Фенербахче» не сбавлял оборотов, благодаря чему одержал победу с разгромным счётом — 107:76.

Лучшим в составе победителей стал Нандо де Коло, записавший в актив 18 очков. В «Химках» 29 очков на счету Алексея Шведа.

Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
28 января 2021, четверг. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
76 : 107
Фенербахче
Стамбул, Турция
Химки: Швед - 29, Воронов - 11, Макколум - 9, Шарапов - 8, Моня - 5, Валиев - 4, Дайр. Бертанс - 3, Тимма - 3, Зайцев - 2, Кадошников - 2
Фенербахче: де Коло - 18, Браун - 17, Веселы - 15, Гудурич - 14, Пьерр - 14, Эдди - 10, Дювериоглу - 7, Махмутоглу - 5, Улановас - 5, Переc - 2, Биберович, Мухаммед
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021