«Химки» проиграли «Фенербахче» с разницей в 31 очко
В Мытищах в матче регулярного чемпионата Евролиги «Химки» принимали «Фенербахче». Первая четверть прошла в достаточно конкурентоспособной борьбе, немного удачливее в ней были гости — 23:22. Во второй десятиминутке стамбульцы всерьёз прибавили и повели к большому перерыву с преимуществом в 9 очков.
В третьем отрезке «Фенербахче» окончательно снял вопросы о победителе, совершив впечатляющий рывок, после которого команда повела с разницей в 26 очков — 83:57. Заключительная четверть превратилась в формальность, но «Фенербахче» не сбавлял оборотов, благодаря чему одержал победу с разгромным счётом — 107:76.
Лучшим в составе победителей стал Нандо де Коло, записавший в актив 18 очков. В «Химках» 29 очков на счету Алексея Шведа.
Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
28 января 2021, четверг. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
76 : 107
Фенербахче
Стамбул, Турция
Химки: Швед - 29, Воронов - 11, Макколум - 9, Шарапов - 8, Моня - 5, Валиев - 4, Дайр. Бертанс - 3, Тимма - 3, Зайцев - 2, Кадошников - 2
Фенербахче: де Коло - 18, Браун - 17, Веселы - 15, Гудурич - 14, Пьерр - 14, Эдди - 10, Дювериоглу - 7, Махмутоглу - 5, Улановас - 5, Переc - 2, Биберович, Мухаммед
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