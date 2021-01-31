«Нью-Йорк» с двузначной разницей проиграл «Клипперс»

В Нью-Йорке завершился первый матч очередного игрового дня регулярного чемпионата, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс».

Хозяева неплохо начали встречу, после первой четверти они лидировали с преимуществом в 2 очка — 31:29. Во второй двенадцатиминутке калифорнийцы прибавили, благодаря чему на большой перерыв ушли в статусе лидеров — 66:65. В третьем отрезке «Клипперс» повели с двузначным преимуществом — 101:91. В заключительном игровом отрезке гости лишь укрепили лидерство и оформили победу со счётом 129:115.

Лучшим в составе «Лос-Анджелеса» стал Кавай Леонард, набравший 28 очков. Пол Джордж собрал коллекцию из 17 очков, 8 подборов и 5 передач. У «Никс» дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов на счету Джулиуса Рэндла.