«Нью-Йорк» с двузначной разницей проиграл «Клипперс»
В Нью-Йорке завершился первый матч очередного игрового дня регулярного чемпионата, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс».
Хозяева неплохо начали встречу, после первой четверти они лидировали с преимуществом в 2 очка — 31:29. Во второй двенадцатиминутке калифорнийцы прибавили, благодаря чему на большой перерыв ушли в статусе лидеров — 66:65. В третьем отрезке «Клипперс» повели с двузначным преимуществом — 101:91. В заключительном игровом отрезке гости лишь укрепили лидерство и оформили победу со счётом 129:115.
Лучшим в составе «Лос-Анджелеса» стал Кавай Леонард, набравший 28 очков. Пол Джордж собрал коллекцию из 17 очков, 8 подборов и 5 передач. У «Никс» дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов на счету Джулиуса Рэндла.
НБА - регулярный чемпионат
31 января 2021, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
115 : 129
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 27, Куикли - 25, Барретт - 23, Пэйтон - 10, Робинсон - 9, Баллок - 8, Бёркс - 7, Риверс - 4, Топпин - 2, Браздейкис, Гибсон, Нокс, Ноэль, Нтиликина, Пинсон, Смит, Харпер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Джексон - 18, Джордж - 17, Ибака - 15, Паттерсон - 13, Моррис - 11, Л. Уильямс - 9, Зубац - 8, Кеннард - 6, Мэнн - 4, Батюм, Беверли, Кабенгеле, Коффи, Отуру, Скрабб
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