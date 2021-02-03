Определены тренеры команд на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ

Пресс-служба Единой лиги ВТБ сообщила, что Евгений Пашутин и Хавьер Паскуаль станут главными тренерами команд в предстоящем Матче всех звёзд. Наставник краснодарского «Локомотива-Кубань» возглавит «Звёзды России», а главный тренер санкт-петербургского «Зенита» — «Звёзды мира». 12 февраля Пашутин и Паскуаль назовут стартовые пятёрки своих команд.



«Для меня большая честь представлять «Локо» на этом мероприятии и быть главным тренером сборной «Звёзд России». Это самый большой праздник для всех болельщиков и любителей баскетбола. Знаковое событие, которое объединяет игроков, тренеров, руководителей клубов, представителей Лиги ВТБ и всех фанатов!

Постараемся со спортивной стороны показать красоту баскетбола, чтобы всем было приятно смотреть за матчем. Баскетбол – это наша жизнь, хочется, чтобы игра становилась ярче и на этом празднике баскетбола весь зал был восхищён шоу на паркете. Яркие данки, красивые проходы и трёхочковые, необычные передачи, мощные блокшоты – это самые зрелищные компоненты игры, которые однозначно в этот вечер будут присутствовать в большом количестве», — отметил Пашутин.



Также стало известно, что помощником Паскуаля будет тренер «Зенита» Иньиго Зорсано, а в штаб Пашутина войдет и. о. главного тренера «Химок» Андрей Мальцев.



«Во-первых, хочу сказать, что для меня большая радость — принять участие в этом празднике баскетбола, в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, в качестве главного тренера сборной «Звёзд мира». Это событие — хорошая возможность для игроков, тренеров и, что самое важное, для болельщиков насладиться классным баскетболом.

Хочу поблагодарить всех фанатов, которые любят и следят за Единой лигой ВТБ, поддерживают свои любимые клубы. Мне хочется особенно отметить «Зенит», в этом году мы работаем вместе с самого начала этого трудного, но удивительного сезона, моих игроков, которые усердно работают каждый день, а также наших фанатов, которые поддерживают нас в каждом матче. Надеюсь, все насладятся этой игрой, а вскоре все баскетбольные арены будут полностью заполнены болельщиками", — подчеркнул Паскуаль.