Евгений Пашутин: в концовке матча нужно действовать более сфокусированно

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин высказался о матче Топ-16 Еврокубка с «Партизаном» (69:71).

«Начали матч хорошо и сумели оторваться в счёте на 18 очков, после чего стали играть не так агрессивно и расслабились. Позволили сопернику сделать большое количество свободных бросков, лёгких подборов, и «Партизан» смог вернуться в игру. С началом четвёртой четверти мы вернули хорошую защиту, но не забили много своих бросков. Когда счёт стал приближаться к равному, то не смогли грамотно сыграть на подборе и начали совершать много ошибок. Подсели психологически. Парни боролись до конца, но в концовке матча нужно действовать более сфокусированно и не допускать таких простых ошибок. «Партизан» заслужил победу в этом матче, такова жизнь. Мы должны оставаться едины, двигаться вперёд и улучшать свою игру», — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».