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Евгений Гомельский: ЦСКА сейчас не позавидуешь

Евгений Гомельский: ЦСКА сейчас не позавидуешь
Баскетбол / Евролига 0

Заслуженный тренер СССР, член Зала славы ФИБА Евгений Гомельский выразил мнение, что московский ЦСКА оказался в затруднительном положении, потеряв центрового Николу Милутинова. Серб пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы плеча.

«Никола Милутинов показал, что действительно является одним из лучших центровых Европы. Любая команда Евролиги сильно потеряла бы в качестве, если бы лишилась такого игрока из-за травмы. Поэтому ЦСКА сейчас не позавидуешь. С другой стороны, в команде есть Боломбой и Фойгтман. Возможно, они постараются воспользоваться своим шансом и прибавят в защите», — приводят слова Гомельского «Известия».

Сербский «большой» травмировался во время матча 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (66:69).

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