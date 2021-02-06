Чемпион Европы — о ЦСКА: кажется, что на площадке должен быть Джеймс и четыре Боломбоя

Заслуженный тренер России чемпион Европы председатель тренерского совета БК «Самара» Борис Соколовский поделился мнением об игре ЦСКА.

«Согласен, в ЦСКА много травмированных. Плюс я не в восторге от действий Майка Джеймса. Когда он играет, складывается впечатление, что на площадке должен быть Джеймс и четыре Боломбоя, которые ставили бы ему заслоны и боролись за отскок. Американец завершает почти все владения самостоятельно, а все остальные игроки команды стоят в нападении. На мой взгляд, ЦСКА нужен более разноплановый первый номер.

По ЦСКА бьёт история сложных взаимоотношений Джеймса и Димитриса Итудиса. Два очень харизматичных человека, супермотивированных. Таким людям сложно друг с другом. Плюс Итудис сторонник командной игры, а Майк заточен под индивидуальные действия. В сложившейся ситуации Джеймсу надо больше слушать тренера и уважать партнеров. По языку тела ощущается, что партнеры для него вторичны. Первичны — мяч и кольцо противника. Хотя, безусловно, он великий игрок.



Потеря Николы Милутинова очень существенная. С ним ЦСКА казался командой без слабых мест. Сейчас же «армейцам» придется искать ему замену. Но найти большого, который будет делать дабл-дабл в каждой игре, нереально. Конечно, у московского клуба грамотный менеджмент. Будем надеяться, что они найдут выход из ситуации. Но самое главное, решить все внутренние противоречия и сбалансировать состав", — цитируют Соколовского «Известия».