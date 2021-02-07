Легенда НБА рассказал забавную историю об Энесе Кантере

Легенда НБА бывший баскетболист «Нью-Йорк Никс» Уолт Фрейзер рассказал забавную историю о турецком центровом Энесе Кантере.



«Когда Кантер выступал в составе „Никс“, он однажды подарил мне подарочный сертификат Gucci. Мне показалось, что это был сертификат на 50 долларов. Когда рассказал об этом своей девушке, она посмеялась, потому что на 50 долларов в магазине Gucci ничего не купишь. После этого я посмотрел на сертификат ещё раз — он оказался на 500 долларов. Не знаю, почему Кантер сделал мне подарок, но я был ему благодарен», — рассказал Уолт Фрейзер в прямом эфире во время трансляции матча между «Нью-Йорк Никс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».



Встреча закончилась со счётом 110:99 в пользу «Никс».