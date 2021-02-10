Вице-мисс Украина родила дочь экс-игроку ЦСКА

Капитан сборной Украины, бывший игрок ЦСКА Вячеслав Кравцов впервые стал отцом. Об этом сообщила его жена, «Мисс Тернополь-2015» и «Вице-мисс Украина-2015» Элина Кравцова в своём «инстаграме».



«8 февраля 2021 года родилась наша доченька Мелисса», — написала Кравцова в «Инстаграме».

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Элины Кравцовой.

Вячеслав Кравцов в 2020 году перешёл в украинский «Днепр», в котором выступает в настоящее время. Российским болельщикам Кравцов известен по недолгому пребыванию в составе московского ЦСКА, за который он выступал в 2015 году.



Также в активе Кравцова есть опыт выступления в НБА, где он успел поиграть за «Детройт Пистонс» и «Финикс Санз» с 2012 по 2014 годы.