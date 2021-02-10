Никола Милутинов перенёс операцию в Греции

Центровой московского ЦСКА Никола Милутинов перенёс операцию на травмированном плече в Греции в ортопедической клинике Афин, у доктора Димитриса Алексакиса, сообщает Gazzetta.gr. Операция прошла успешно. Спортсмен начинает программу реабилитации, точные сроки возвращения Милутинова в строй не сообщаются. Ожидается, что Милутинов пропустит оставшуюся часть сезона.



Сербский «большой» травмировался во время матча 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (66:69).



Милутинов — один из лидеров ЦСКА. Был признан MVP декабря в Евролиге. В последнем матче 2020 года с «Миланом» (91:87 ОТ) совершил 16 подборов в нападении, что является абсолютным рекордом в истории Евролиги. Милутинов заметно превзошёл предыдущих рекордсменов — Трэвиса Уотсона («Фортитудо», 2006), Грегора Фучку («Барселона», 2005) и Квадре Лоллиса («Фенербахче», 2001), каждый из которых собирал по 11 подборов в нападении.