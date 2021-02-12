Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Кавай Леонард назвал любимого игрока в истории НБА

Кавай Леонард назвал любимого игрока в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард назвал любимым игроком в истории НБА экс-везду «Филадельфии Сиксерс» Аллена Айверсона, а не Коби Брайанта или Майкла Джордана.

«За его манеру игры. Он одинаково сильно действовал на обоих концах площадки. Просто наблюдать за той командой «Сиксерс», как Аллен выводил их в финал и тащил за собой… Это нашло отклик у меня. Его желание не сдаваться», — приводит слова Леонарда Fadeaway World.

Айверсону так и не удалось выиграть чемпионат НБА, но, по словам Кавая, его страсть и преданность игре выделялись каждый раз, когда он выходил на площадку. К моменту окончания карьеры в 2010 году Айверсон был 11-кратным участником Матча всех звёзд НБА и четыре раза становился лучшим в лиге по набранным очкам.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021