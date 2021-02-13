Ведущий игрок «Нью-Йорка» повредил руку и выбыл на продолжительное время

Центровой «Нью-Йорк Никс» Митчелл Робинсон пропустит около шести недель, сообщил в своём «твиттере» инсайдер Эдриан Войнаровски. Робинсон накануне получил перелом четвёртой пястной кости, ударившись о локоть своего партнёра по команде Джулиуса Рэндла. Инцидент произошёл во время матча «Нью-Йорка» и «Вашингтон Уизардс» в регулярном чемпионате НБА.

Как сообщает инсайдер, центрового ждёт операция, из-за которой он может пропустить от четырёх до шести недель.

«Нью-Йорк» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» со счётом 109:91.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Митчелл Робинсон принял участие в 27 встречах, в которых он набирает 8,4 очка, собирает 8,3 подбора, выполняет 1,5 блок-шота и отдаёт 0,5 результативной передачи за игру.